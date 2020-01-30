洪偉明發紅包祝大家開工大吉大利。粘耿豪攝

莊凱勛（左）、鄭家榆。粘耿豪攝

趙孟姿（左）、林柏叡。粘耿豪攝

凱渥今（30日）年初六舉行開工團拜，凱渥前年轉賣給種子唱片老闆吳峰，今年由創辦人洪偉明「回娘家」領軍團拜。因武漢肺炎疫情造成台灣人心惶惶，藝人和模特兒今天都戴口罩出席，陣仗也比往年少許多，原定出席的花花（張嘉雲）、邱馨慧因身體因素臨時缺席。

趙孟姿去年與許孟哲結婚，她今說初一有陪婆婆去廟裡拜拜，過年期間因疫情不敢亂跑，第一次在夫家過年，「陪婆婆打牌從初一打到初五，我不用特別打孝順牌，婆婆非常厲害」。

她開心說不用幫忙準備年夜飯，只需要洗碗，「我唯一幫得上忙的就是借過」。被問到生子，33歲的她表示順其自然，「婆婆沒有給壓力但是有鼓勵」，她和許孟哲預計今年秋天辦戶外婚禮，「日子還沒挑好，但婚禮、婚紗都想好了」。

金鐘視帝莊凱勛分享每年10月就會開始盤算農曆年要包多少紅包，「每年1、20萬跑不掉，滿開心的，這樣表示有能力照顧身邊的人」，開心說老婆玩刮刮樂中5000元，手氣很旺。他則事業運旺，今年工作已排到7月中旬，「但很多工作不能先透露，只能在社群網站曬小孩」。

鄭家榆的80多歲爸爸從美國回來過年，她說今年過年比往年忙，往年都和朋友一起過，今年都陪家人。談到疫情，她呼籲大家「電視少看、手機少滑、好好吃個飯、睡個覺」，提昇自己免疫力最重要，「我從來不看新聞，有重大事件當然會看，都是大概知道資訊就好」。

洪偉明坦言大陸疫情持續擴大，凱渥藝人在當地的工作多少有影響。他本來今年想去大陸看看，沒想到碰上疫情爆發，讓他感嘆是計劃趕不上變化。

(中時 )