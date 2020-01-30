大年初六開工第一天，也是高雄市私立幼稚園的開學日，因為近期武漢肺炎肆虐台灣，園方不敢掉以輕心，鳳山區私立威格爾幼兒園的老師30日一早就在校門口對孩子們做防疫工作，無論是家長、小朋友或老師都必須戴上口罩、噴酒精消毒，並且量過額溫才能入園。

為了防堵疫情，威格爾幼兒園也於開學第一天在各班級進行衛教宣導，園方將於早中晚對孩子們進行額溫測量，只要超過37.5度就會請家長帶回休養。其實肺炎疫情還未爆發時，校方就有要求要入園的孩子及家長必須灑酒精消毒，並且要通過額溫測量，但因為疫情已經開始擴散，他們會更嚴加看管孩子們的健康狀況。

教育局已提供各級學校、幼兒園及補習班明確的防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒工作，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動、如有召開會議需求應先進行防疫風險評估，以及針對寒假期間赴湖北地區或中港澳地區教職員生的防疫措施等。

威格爾幼兒園園長李美雲表示，受到武漢肺炎疫情影響，這次年後開學日孩子確實比以往少了許多，請假人數為35位，很多家長怕孩子的抵抗力較差，到學校容易被傳染，就有事先打電話請假，但35位孩子中並非全然是因為疫情而請假，還有許多是因為家庭因素而沒來上學。

一名送孩子來上學的家長表示，對於武漢肺炎的疫情還是會擔心，但因為家長都要上班，沒辦法照顧小孩，必須將孩子送到學校，他也非常相信學校防疫工作相當完善，只要勤洗手、口罩戴好，加上校方妥善照顧，就能避免孩子中標。

(中時 )