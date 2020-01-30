首波寒流低溫威力驚人，中央氣象局已針對全台20縣市亮起低溫燈號，尤其中部以北多達12縣市亮起 「橘色燈號 」，10度以下低溫將持續到周六，提醒民眾嚴加防範。

氣象局預報員陳伊秀指出，氣象局已向20縣市發布低溫特報，其中12縣市包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有6度以下低溫發生機率，已亮起 「橘色燈號 」警示；另外基隆市、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，已亮起 「黃色燈號 」提醒。

陳伊秀表示，由於水氣逐漸減少，除了花東地區有局部陣雨機率，其他各地為多雲到晴天氣，雖有陽光照射但在寒流低溫發威下請務必做好保暖工作。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，這波寒流低溫將持續到周六(1)，低溫部分，中部以北平地8度，空曠地區和丘陵7度，中部平地9度，南部平地11度，花蓮台東11度，金門馬祖8度。在台灣過去經驗中這樣的低溫是心血管疾病的好發期，民眾千萬要留意。

由於這波寒流風場吹的是西北風，有不少民眾擔心新型冠狀病毒會隨西北風入境台灣，彭啟明澄清，冠狀病毒得依賴活體宿主才能存活，目前沒有科學證據證明新型冠狀病毒會隨風南下，民眾不需過度擔心。

寒流未來趨勢，彭啟明表示，寒流影響將持續到周六清晨，屆時風場將改變，周六上半天開始回溫，周日回暖；下周二(4)三(5)有另一道鋒面南下，不過溫度偏涼，不會像這次寒流一樣威力驚人。

明日天氣部分，除了花東局部地區降雨外全台各地多雲到晴，北部白天高溫約15-16度，中部和花東地區約20-21度，南部約23-24度，由於日夜溫差10度以上，提醒民眾除了適時增添衣物外，支氣管敏感及心肺疾病史民眾也建議攜帶口罩做好健康管理。

明天環境風場為偏北風，西半部地區空氣品質多為普通等級；清晨及夜間垂直擴散條件較差，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級，提醒留意。

(中時 )