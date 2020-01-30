《金融》109-3期91天期國庫券，決標貼現率為0.45％ 13:072020/01/30 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行受財政部委託，今（1月30日）標售財109-3期91天期國庫券，本期國庫券決標貼現率為0.45%，與上次同天期（財108-8期108年4月23日發行）國庫券決標貼現率為0.45%持平。 109-3期91天期國庫券發行日期：109年1月31日，到期日期：109年5月1日。公告發行額：新臺幣350億元。實際發行額：新臺幣350億元。發行價格：每萬元新臺幣9988.78元。投標總額：新臺幣662億元，投標倍數為1.89%。 (時報資訊) #國庫券 也許您會感興趣 推薦閱讀 109黑辣妹近況曝 超狂顏值網震驚 14:252020/01/26 正妹 澀谷109辣妹近況曝光！年屆40超狂顏值網震驚 16:292020/01/27 娛樂 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還不到 - 財經 - 工商 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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