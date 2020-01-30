中央銀行受財政部委託，今（1月30日）標售財109-3期91天期國庫券，本期國庫券決標貼現率為0.45%，與上次同天期（財108-8期108年4月23日發行）國庫券決標貼現率為0.45%持平。

109-3期91天期國庫券發行日期：109年1月31日，到期日期：109年5月1日。公告發行額：新臺幣350億元。實際發行額：新臺幣350億元。發行價格：每萬元新臺幣9988.78元。投標總額：新臺幣662億元，投標倍數為1.89%。

(時報資訊)

#國庫券