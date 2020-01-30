武漢肺炎疫情嚴重，民眾減少外出，宅經濟商機浮現，遊戲族群部分個股呈現逆勢上漲，尤其以近期將推出新遊戲的宇峻(3546)帶頭領漲，鈊象(3293)、網龍(3083)及智冠(5478)盤中逆勢走揚。

第1季是遊戲產業旺季，原本就有過年紅包及寒假效應，加上2月6日電玩展刺激需求，且各家廠商進行既有遊戲大規模改版或推出新遊戲，提高玩家儲值金額，為遊戲股傳統旺季。而今年過年武漢肺炎大爆發，武漢封城，大陸春節延後，民眾減少外出機會，宅經濟讓遊戲股多添想像空間。

宇峻、鈊象旗下休閒遊戲「拉斯維加斯娛樂城」及「明星三缺一」大打廣告，讓提升營收力道，其中，宇峻請到張菲代言，法人估計1月營收有望站上1億元，年增挑戰3成。此外，即將上市的「三國群英傳M」於1/6～1/13刪檔封閉測試玩家對此款遊戲上市期待度非常高，1/20起開始預先登錄已有約17萬人創號，預期上市後表現可期。

(時報資訊)