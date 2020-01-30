新北市一名盧姓男子（約30歲）今（30）日凌晨4時許，疑似飲酒後與另一名郭姓男友人（37歲）因口角細故爭吵，盧男一時氣憤，竟在金山區的農具行前，朝郭男連開了5槍後逃逸無蹤，導致郭男腹部、腿部各中2槍。警方獲報趕抵，先將郭男送醫急救，詳細案發原因以及槍枝來源仍待警方釐清。

警方調查，在今日凌晨渾身酒味的盧男與郭男因口角細故爭吵，2人經友人勸離下不歡而散，豈料，盧男竟一路尾隨郭男到金山區一間農具行，先是對郭男咆哮「你這樣嗆我」後，就對著郭男連開5槍後逃逸。

警方趕抵現場後，緊急將郭男送醫。他腹部中2槍，左大腿則有2處彈孔，經緊急開刀急救後，仍在加護病房觀察中，詳細事發原因以及作案槍枝來源，仍有待警方調查釐清。

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(中時電子報)