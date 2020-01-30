今天是初五開工日，中央流行疫情指揮中心昨天舉辦疫情說明記者會時，強調台灣目前尚無社區感染的案例，傳染病防治醫療網指揮官張上淳表示，所謂的社區感染是指沒有密切接觸、只是在社區內某個環境角落就被感染，而台灣出現的第8例是屬於家庭內傳播，由第5例的妻子傳染給先生，與社區傳染不同。張上淳認為以目前台灣疫情狀況來看，不需要暫停室內、室外大型活動，幼兒園、安親班、學校也不需因此停課。不過，張上淳提醒，如果是過去14天剛從中港澳回台的民眾，就建議暫時不要參加大型聚會或活動。

為預防校園群聚感染，多間學校今日宣布暫停寒假輔導課程。（圖／民眾提供）

就算中央流行疫情指揮中心認為不需取消大型聚會或活動，但民間企業、學校恐怕不這樣樂觀，目前正值學校寒假期間，但許多學校原本規畫一連串的輔導課程，但擔心武漢肺炎疫情擴散，為避免發生群聚感染，多間學校已經紛紛主動取消寒假輔導課程，甚至公告開學費會將全額退費。許多中小企業原本年後舉辦春酒活動，如今也一併取消，相較之下，民間學校、公司行號都比政府單位更加嚴陣以待。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)