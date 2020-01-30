陳偉殷手上的馬克杯是西雅圖城市杯，被球迷猜測是否新東家就是水手。（截自陳偉殷臉書粉絲團／鄧心瑜傳真）

目前旅美台將最大咖的左投陳偉殷，在去年遭馬林魚隊釋出後，一直沒有新東家的好消息，今日他在臉書上發文透露，「我期待已久的下一站就要出現」，暗示職業生涯將走下一步，而他手上的馬克杯似乎也有玄機，讓球迷猜測是否將效力西雅圖水手。

陳偉殷在30日於臉書上PO出拿馬克杯喝飲料的照片，寫下，「大家今天開工了嗎？春訓快到了，我期待已久的下一站就要出現，你們是不是也一樣對新的一年充滿希望呢？」透露自己有下一步計畫，不過仍保持神祕尚未公布。

雖然陳偉殷沒有說破，不過眼尖的網友們發現，陳偉殷手上的馬克杯應是星巴克所推出的西雅圖城市杯，上頭印有西雅圖著名景點太空針塔，因此猜測他的下一站可能是水手隊。

過去有不少旅美台將效力過水手，包含陳鏞基、郭泓志、蔣智賢、羅國輝（高國輝）、王建民等，目前在隊中的台將則有19歲投手張景淯，仍在新人聯盟打拚。

先前陳偉殷曾鬆口願意為中華隊出征6搶1奧運資格賽，不過有個前提是屆時的球團願意放行，若陳偉殷有了新東家，想看陳偉殷打6搶1將出現變數。而目前除了陳偉殷之外，旅美球員王維中、曾仁和、張進德以及旅日的郭俊麟都尚未找到新東家。

陳偉殷手上的是星巴克推出的西雅圖城市杯。（截自poshmark／鄧心瑜傳真）

(中時 )