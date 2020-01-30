台灣境內24日確診武漢肺炎病例的年約50歲台商，因為在高雄「趴趴走」而引起大眾恐慌，當時與他有接觸的舞廳小姐」因出現症狀，才讓台商隱瞞病情一事曝光，網友讚她是「護國女英雄」，日前網路還瘋傳這名舞小姐的美女照，發圖者稱照中人就是舞小姐「小秋」。

不過一名陳姓女子卻站出來表示，照片中的人是自己，可是並不是「小秋」，陳女同時嚴正表示，針對網路流傳，有不知名群組流出的不實言論，散播到各個各大公眾平台，27日已經去台中市警察局報案提告，若還有人再未經查實轉發此資訊，一律截圖存證提告。

據「三立」報導，陳小姐昨(30日)親自現身說明，澄清自己不是在金芭黎上班的舞小姐，被誤傳的正面照，是在去年七月朋友幫她慶生時在ＫＴＶ拍的，但沒想到竟被當成「護國舞小姐」照片，在網路瘋傳，讓她感到相當困擾。

被誤當護國舞小姐的陳姓正妹，常在臉書分享自己美照。（圖／翻攝當事人臉書）

不過，「陳小姐」本尊曝光，意外引起網友爆動，原來她是一名在經營網路事業的網紅，常在臉書分享造形多變的美照，其中不乏比基尼辣照與超胸美照，不料，會被一封假訊息打響知名度，連她自己也意想不到。

(中時電子報)