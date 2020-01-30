瑞莎帶台灣韻律體操選手赴美參賽。（蓉億娛樂提供）

瑞莎帶台灣韻律體操選手赴美參賽，也在海外過年。（蓉億娛樂提供）

瑞莎帶台灣韻律體操選手赴美參賽奪佳績。（蓉億娛樂提供）

瑞莎帶台灣韻律體操選手赴美參賽奪佳績。（蓉億娛樂提供）

瑞莎無酬義務指導台灣韻律體操選手已經一年多，自從去年八月帶著選手們前往美國受訓後，她就一直希望台灣選手能多參加一些國際性賽事，增加自信心及臨場反應，她也堅信台灣選手的實力絕對可以跟其他國家選手抗衡，所以瑞莎便為選手報名今年的LA lights 2020錦標賽。而選手們也沒讓瑞莎教練失望，拿下了個人賽三面銅牌，團體賽金牌一面，讓她相當感動，也為她們感到驕傲。

這次的錦標賽參加的選手高達200多名，有來自美國，加拿大，巴西，澳洲，紐西蘭， 中國，墨西哥，保加利亞，白俄羅斯，烏克蘭等，也都是當地最好的選手們，其中也包含這次2020東京奧運參賽的選手們，這也是第一次有台灣的隊伍報名。

瑞莎出發前就表示，希望藉著這次比賽能夠提升選手們的經驗值，以一個觀摩與切磋的心情來應賽，名次則不是她帶著選手們去比賽的首要目標，不過，參賽成績讓她非常感動也為選手們感到驕傲。賽後，她也特地詢問現場的國際裁判對台灣選手們的表現評價，瑞莎說裁判都覺得我們的選手很棒，只是看得出來有一點緊張，但他覺得很有機會參加2024年的奧運。

為了參加這次的錦標賽，瑞莎1月19日便帶著選手們搭機前往LA，為期11天，直到29日才回到台灣。所有機票，住宿及當地交通也都是瑞莎一個人負責與安排，所以今年的農曆春節，瑞莎是與選手們一起在美國度過的，少了先生與女兒的陪伴，也無法與家人一起過節，瑞莎雖然覺得可惜，但她說相信自己做了一個對的決定。

適逢農曆春節，瑞莎也不免俗感受一下年節的氣氛，在除夕夜當天，瑞莎準備了紅包發給選手們，大家一起寫春聯，當天還去超市採買，晚上辦了烤肉派對來當年夜飯，選手們也特地包了水餃給瑞莎吃，讓瑞莎驚呼，這是她吃過最好吃的水餃了，直誇選手們的好手藝。

這次帶著選手們出國比賽，雖然收穫很豐富，但與女兒分隔11天，卻讓瑞莎十分過意不去，每天逮到機會就趕緊與女兒視訊，瑞莎表示，可能是對女兒有點罪惡感，所以在美國就買了好多玩具要帶回去送給女兒，沒想到一不小心買了太多，最後只好再買了一個行李箱來裝Nika的玩具。

(中時 )