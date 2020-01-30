武漢肺炎疫情已延燒成了全球警戒的等級，包含台灣在內，各國政府為保護人民安全傷透腦筋，然女星范瑋琪不滿台灣為因應疫情限制口罩出口一個月，在私人臉書痛罵蘇貞昌是「狗官」王八蛋、泯滅人性，雖事後為此道歉，老公陳建州也兩度po文緩頰，卻難平眾怒，沒想到她昨又發文，卻在底下留言區跟網友開戰互槓，讓局勢再度「炎上」。

范瑋琪繼為爆粗口道歉後，她今凌晨又發文，分享家人鼓勵安慰她的對話截圖，希望用時間證明跟懲罰自己，未來也會努力做好，「學習當一個您們想要我做的，人溺己溺同理心去愛去關心身邊的人，不管是哪一國的人、不管是哪個種族」，沒想到反倒讓網友氣炸，認為她仍沒搞懂自己錯在哪裡，而范瑋琪硬起來勇戰網友，甚至提到夫妻倆在高雄氣爆時捐了3百萬，卻「像全被擦乾淨的忘了」，表示會堅持做覺得對的事情，但仍藏不住情緒，吐露「我全家暴斃你最開心了對嗎？」，明顯心態崩盤。

范瑋琪跟網友對槓後，臉書及IG湧入更多網友宣洩怒氣，光是臉書粉絲專頁，從前天「狗官」事件至今已掉11萬粉絲，而今天11點左右，范范突然刪掉了IG及臉書的家人安慰訊息截圖，另外po出全黑圖片，寫道「 Goodbye good night for now」，喊停到此為止，不過留言功能未關閉，而然檢討聲浪仍持續累積中。

(中時電子報)