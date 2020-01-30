雲林縣府30日取消新春團拜，縣長張麗善與一級主管前往雲林縣城隍爺廟拜拜祈求國泰民安、四時無災。張麗善在防疫會報指示，開學後國中小學對於外來人士務必落實登記與要求戴口罩。
縣府原訂30日上午舉行新春團拜，為防杜疫情延燒，縣長張麗善27日即指示取消新春團拜。
30日恢復上班首日，張麗善率一級主管前往位於斗六市的雲林縣城隍爺廟拜拜，祈求上蒼保佑。張麗善祈禱，未來一年縣民身心靈都能穩定與提升，身體健康、家庭美滿、志業滿，自我期許縣政推動順利，勉勵縣府一級主管做出人民有感的施政。
隨後一行人回到縣府召開主管會報，張麗善指示，春節過後開學，校外人士到校務必落實登記制度，掌握進出學校人員名單，並要求全程戴口罩，確保學童健康，學校不能成為感染源。
衛生局長曾春美建議，停留室內15分鐘以上就要戴口罩，避免前往人群聚集之處，以做好自我防疫。
(中時 )
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