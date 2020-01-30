白家綺。民視提供

白家綺。民視提供

陳美鳳。民視提供

浩子（左）、阿翔表演歌舞。民視提供

瑭霏（左起）、白家綺、張䕒心及楊淨宇。民視提供

今天開工日，除夕節目收視率出爐。民視斥資千萬四大單元製作《民視第一發發發》除夕節目，由主持群綜藝大哥胡瓜與演藝天后陳美鳳、侯怡君、GINO、白家綺、浩角翔起主持，帶領民視旗下鳳凰藝能百位藝人們表演。今收視開紅盤搶下全國第一，收視率達5.61，最高收視6.32，收視人口約194萬人，傲視群雄。

最高點6.32落在「女神」白家綺帶領張䕒心、瑭霏及楊淨宇，穿著量身訂製高叉低胸舞衣，編排性感噴火等級舞蹈，超高叉性感舞姿，尤其白家綺在沙發椅居高臨下成為當晚最高收視，穿高叉大開M腿「M出好成績」，白家綺說，這次演出只能用「完美」來形容，也感謝觀眾用這麼棒的收視率來支持她們。

第二高點6.15落在兩主持人決戰舞技之顛大PK，由浩角翔起帶來「經典復古風」與Gino的「時尚科技感」PK，浩角翔起整段舞蹈由藍波老師量身打造，舞步複雜，服裝講究，還擺上「小綿羊機車」搭配整段演出，浩子扮特殊媽媽腔調與阿翔對話，並要求阿翔把手上雞腿吃掉，吃完又馬上跳舞，搞笑的舞蹈又帶著劇情，除夕夜笑翻所有觀眾，「笑」出全國高收視。

陳美鳳 「女王再現 唯我獨尊」開場舞蹈表演，展現「驚人誠意」，放大版M奶曲線，完美驚豔，服裝手工鑲嵌鴕鳥毛與千顆鑽石，超過半年、耗時1500小時純手工打造，也造成網路轟動討論，被網友稱為「女人都要看齊的目標」，超級火辣身材成為話題討論度最高，還紅到英國《每日郵報》專題報導陳美鳳，成為另類「台灣之光」。

(中時 )