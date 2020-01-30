中國武漢冠狀病毒在全球蔓延，世界衛生組織（WHO）仍排除台灣參與緊急會議，日本首相安倍晉三今天送上溫暖，公開力挺台灣參與WHO。外交部對安倍首相及日本政府支持台灣參與世界衛生組織及堅定的友我情誼表達最深的謝忱。我方並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

安倍在參議院預算委員會答詢時指出，為防止武漢肺炎疫情擴大，台灣參與WHO有其必要性。他強調，要維護世界人類的健康，就不應以政治理由排除台灣，這對於包含整個地區在內，很難保持健康和預防傳染。

外交部發言人歐江安表示，日本安倍首相的上述言論，更凸顯台灣參與世界衛生組織的重要性與急迫性。日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人。我國將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

中華民國台灣政府強調，病毒無國界、全球防疫不應有漏洞、政治更不應凌駕全人類健康與安全，因此誠摯呼籲世界衛生組織邀請台灣參加對抗新型冠狀病毒的專家會議，以及邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

針對WHO兩次緊急會議都排除台灣專家參與，歐江安也說，我方很遺憾兩次專家會議都沒有邀請台灣專家參與，等同將政治考量凌駕台灣2300萬民眾的健康人權，外交部對此表達高度不滿與遺憾，並強調國際防疫合作不應該獨漏台灣。

(中時 )