武漢疫情延燒 考試院取消團拜 13:402020/01/30 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 考試院。（圖／摘自Google Map） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 考試院今表示，為因應武漢肺炎疫情持續升溫，避免室內聚集而增加感染風險，取消原訂於30日上午舉行的109年考試院暨所屬部會春節團拜活動。 此外，考選部原預定於2月5日中午12時與媒體記者新春座談暨餐敘，惟為因應武漢肺炎疫情，配合減少至公共場合集會的防疫措施，暫緩本次座談。 (中時 ) #考試院 #疫情 #武漢肺炎 #考試院 #考選部 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 生活 武漢肺炎肆虐 劉德華三度取消開唱PO文致歉 14:262020/01/26 娛樂 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 政治熱門新聞 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 影》空拍武漢封城畫面...網驚呆：非常震撼！ - 政治 罷韓會成功嗎？他爆預測恐影響2022、2024選舉 - 政治 陸生一封公開信喊話蔡政府....臉書竟遭灌爆！ - 政治 2024總統大選 命理師爆：藍軍這大咖當選機率高 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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