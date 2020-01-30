考試院今表示，為因應武漢肺炎疫情持續升溫，避免室內聚集而增加感染風險，取消原訂於30日上午舉行的109年考試院暨所屬部會春節團拜活動。

此外，考選部原預定於2月5日中午12時與媒體記者新春座談暨餐敘，惟為因應武漢肺炎疫情，配合減少至公共場合集會的防疫措施，暫緩本次座談。

(中時 )