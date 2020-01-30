武漢肺炎疫情影響許多體育活動，不只馬拉松賽事停辦，世界田徑總會今天發布新聞稿，表示原訂今年3月13日到15日進行的2020南京世界室內田徑錦標賽，延到明年3月再辦。

國際田總指出，知道大陸目前竭盡所能控制新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，也支持大陸政府對抗疫情，總會的醫療團隊聯繫世界衛生組織WHO後，了解目前冠狀病毒在大陸及其他國家仍是需要非常關注的層級，在可以延期的情況下，沒有必要有大型聚集的活動，大家就盡量不要聚在一起。

國際田總補充，總會必須保護運動員、協會人員及工作人員，也考量過各種可能性、甚至換地點舉辦，不過目前病毒已經擴散到大陸以外的其他國家，決定不要改地點舉辦而是延期。

國際田總表示，會在2021年找到適當日期再辦世界室內田徑錦標賽，絕對不會取消，畢竟選手都很期待這項賽事，總會會繼續跟運動員、合作單位及南京世界室內田徑錦標賽組委會，訂出明年的賽事日程。

(中時 )