警消志工8人共耗費8小時入山搜救，成功助2名山友下山。（許家寧翻攝）

合歡山近來降起靄靄白雪，山上形成一片銀白世界，2名首攀奇萊路線的山友，28日一早下山返程途中，遭遇大雪，步道被積雪覆蓋，前方一片霧茫茫，兩人皆無準備雪域裝備，驚慌報案求救，救難人員穿著冰爪入山搜救，助兩人平安脫困。

花蓮縣消防局表示，前日7時半接獲民眾報案，有兩名山友第一次登爬奇萊步道，但沒有預先攜帶雪地裝備，27日在奇萊山屋過夜後，一早發現地面積滿白雪，擔心迷失路徑及道路濕滑，不敢貿然前進，只好對外求救。

消防局獲報集結新秀、花蓮分隊會同太魯閣國家公園組成8人搜救隊伍，先由駐守小風口巡山員及志工會同保七總隊先行入山，由於距離登山口約1公里附近路段就有一處大斷崖，聯繫登山客務必留在山屋原地待救，勿隨意移動尋找路徑，造成迷途、受傷，徒增搜救時間。

救援車輛在鏟雪車作業完畢後進入松雪樓，搜救隊上午9時從登山口進入救援，在黑水塘發現2名登山客，評估身體皆無大礙，於前方幫患者開路，在下午3時40分，歷經8個小時救援，順利將患者平安送至登山口，完成雪地受困搜救任務。

消防局長林文瑞表示，受到這波寒流影響，高山近來陸續降下大雪，車輛需於大禹嶺裝備雪鍊後方可入山，加上雪地濕滑若無裝備冰爪行走容易滑倒，民眾若無相關裝備、經驗，應避免入山，萬一受困在奇萊山區，一定要即時求救，指引救援人員找到受困位置。

(中時 )