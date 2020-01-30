武漢肺炎疫情延燒，引發人心惶惶，目前全球確診病例已經超過7千例，死亡人數累計170例，大陸更是全境淪陷。前立委沈富雄今（30）日表示，「天地不仁」從來不適用於病毒傳染病學，並研判，武漢一地感染人數可能以10萬人計。

沈富雄在臉書表示，以醫師但不是感染科醫師的身份，唸過公共衛生學、流行病學、統計學，加上懂一點病毒學，抱著福爾摩斯的好奇和邏輯，初步對武漢肺炎病毒研判。

沈富雄說，武漢肺炎病毒傳染例比SARS強，但病情輕、死亡率低，是最好的搭配，多數人在無症狀或輕症狀後產生抗體，加上病毒本身的毒性快速遞減，在看似已無法完全阻斷傳染路徑時，上天已在薄懲嗜食野味的萬惡人類後，馬上展現「神愛世人」的慈祥面目。

文中也提到，武漢肺炎確診率偏低，「武漢一地的感染人可能以100000人計，否則不可能散布全中國及海外如此多國家。」鄰近省份及重要都市，一定有「小武漢」，但傳染力不及武漢，迄今國外的個案沒有來自武漢以外的城市，更是一個大謎團。

沈富雄指出，病毒經第一次人傳人後，理論上可以第二次再傳人，但毒性應大為降低，而武漢一地是否有社區感染，應及早公布並通報WHO，加上病毒潛伏期短，武漢一定有外人無從得知的特殊狀況，否則各國的感染狀況與武漢兜不攏。

最後，沈富雄說，台灣相對來說安全，不需要驚慌，所有台灣的口罩生產線應日夜加工，滿足國人排隊搶購的初步高潮後，餘額應全數免費運往湖北、河南、湖南、四川、深圳及上海。

(中時電子報)