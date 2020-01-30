台股今天新春開紅盤，受到武漢肺炎疫情蔓延衝擊，台股補跌，台積電(2330)盤中股價大跌16元為317元，聯電(2303)也大跌1.05元至15元。台積電與聯電今天表示，位於中國大陸的晶圓廠營運正常，不受武漢肺炎疫情影響。

為配合武漢肺炎防疫工作，國內廠商在中國大陸的子公司普遍將春節復工時間延至2月10日。台積電與聯電則均表示，位於中國大陸的晶圓廠營運正常，不受武漢肺炎疫情影響。

台積電表示，上海松江廠與南京廠維持24小時生產。目前儘量減少中國大陸出差，若有開會需要，改採視訊會議。聯電指出，大陸廠和艦及聯芯生產線營運正常，僅財務、會計等非生產線相關人員至2月10日才恢復正常上班。

台股今天新春開紅盤，受到台積電盤中跌幅一度擴大至近5%，大盤指數也開低走低，中場後重挫逾600點。

台積電美國存託憑證(ADR)於台股春節假期休市期間跌逾2%，台積電今天股價補跌，開低走低，盤中大跌16元為317元，跌幅逾4.5%。台積電每漲跌1元影響大盤指數約8.5點，若以台積電今天跌15元計，影響大盤指數約127.5點。

(時報資訊)