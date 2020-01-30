受到武漢肺炎、台股大跌拖累，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)盤中股價重挫，不過玉晶光認為，智慧型手機鏡頭持續升級，且多鏡頭趨勢不變，市場需求仍在，維持「今年第1季將優於去年同期」看法，玉晶光持續積極擴產，去年現增擴產新產能將於首季完成，法人預估，廈門新廠完工後，玉晶光可望新增逾20%產能，玉晶光今年業績可望逐季上揚。

武漢肺炎導致大陸延長春節假期，大陸地區農曆年後復工之日延至2月10日左右，玉晶光廠區在大陸福建廈門，受到玉晶光電(廈門)有限公司所在地福建省發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，玉晶光公告，廈門廠將於2月10日復工。

玉晶光表示，公司將持續關注當地疫情，宣導防疫措施及衛教需知等，並與客戶協商調整出貨時程，儘管復工之日較晚，今年第1季將優於去年同期看法不變。

看好中高階智慧型手機鏡頭高成長趨勢，大立光與玉晶光積極進行擴產，玉晶光去年辦理現金增資35.5億元，資金用於廈門承租廠房及擴產，擴產現正進行中，玉晶光內部期望，擴產計畫在今年首季完工量產。

玉晶光亦在農曆年前1月22日公告，擬由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額達人民幣2.2億元，折合新台幣約9.56億元，另擬再斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備，兩項投資將今年資本支出推升至44.2億元，較去年的資本支出額35.5億元多出24.5%，創下歷年新高。

玉晶光表示，公司擴產重心在手機，上述兩項投資設備採購案會在今年全數完成，至於廈門祥盛的現增案擬用取得的資金租廠來進行整改，因部分涉及土建，進度會稍慢，今年可能無法全數完成。

(時報資訊)