台中市政府為防範新型冠狀病毒疫情，民眾增加購買防疫物資的需求，開工30日火速組織跨局處聯合訪查小組，針對市售醫用口罩等防疫物資執行持續性訪查，實際瞭解各式通路銷售一般醫用口罩等物資供給情形；經訪查並未查出有業者哄抬口罩價格，確保市民健康。

台中市政府積極防疫，30日由經濟發展局張峯源局長帶隊，並在衛生局、法制局消保官及新聞局配合下，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

張峯源表示，經統計台中可以買到口罩的通路，一共有1840家業者，其中7-11等4大便利商店約占3／4、共有1361家，目前供貨情況良好，每家門市每日皆有配送可供銷售，所以只要民眾依限購數量購買，都可在超商買到需用口罩。

法制局主任消保官康馨壬說，從今日起口罩工廠會陸續增加生產量，消費者不用急著要大量添購，可以先到超商限量購買，若發現相關業者有哄抬物價或囤貨居奇的情況，都歡迎向市府申訴，消保官會啟動查證機制，保護消費者的權益。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫建議，民眾配戴一般醫用口罩，醫用口罩屬於醫療器材，民眾選購時，應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，才能確保買到合格的醫療口罩。

經發局指出，依照經濟部供應口罩的策略，第一波供貨通路通路為四大便利超商，民眾可就近在超商，依每日限量3片購買到一般醫用口罩，第二波為藥妝通路，第三波為大賣場，上述三大通路預計會陸續鋪貨完成，滿足民眾購買需求。

市府各單位在了解各通路口罩需求形況，市府已規畫訪視口罩生產製造情況，陸續訪查設址本市的口罩工廠，掌握產銷情形，確保市民可購得防疫口罩，讓防疫確實到位，保障市民健康。

(中時 )