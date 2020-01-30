因應武漢肺炎疫情全球延燒，台灣近日也出現本土人傳人病例，原定2月4日至2月9日舉辦的台北國際書展，目前決定延期再辦。台北書展基金會今（30）日發布訊息表示，書展已確定延後至5月7日至5月12日，地點同樣維持在世貿一館。

每年台北國際書展約至少有50萬人次造訪，除了舉辦大量閱讀活動，亦有許多國際作家、出版界人士造訪書展交流。然而近日武漢肺炎疫情升溫，也讓出版業者、藝文人士憂心，若活動讓人群聚集在室內密閉空間，可能形成防疫漏洞，不少業者因此反應希望書展延期。文化部29日緊急召開會議，與台北書展基金會、出版業代表約20多人討論，今日宣布延期。

在文化部宣布延期之前，已有作家取消來台講座行程。聯經出版社也發布訊息表示，旅美華裔作家哈金就寄信致歉，表示因考慮肺炎疫情，擔心回美被隔離，影響後續學校授課等問題，這次書展暫不克來台。

(中時 )