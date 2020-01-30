武漢肺炎疫情衝擊全球金融市場，台股今天首日開盤至今下殺逾670點。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這是市場預期心理結果，四大基金會持續關注並依法作出判斷，目前還不到國安基金進場時機，也希望民眾對台灣經濟有信心。

台股在春節期間封關後，今日首日開盤，由於全球股市遭遇武漢肺炎疫情衝擊，均出現重挫，台股開盤後指數即重挫逾500點，目前下殺超過670點，創下史上單日最大跌點。

對此，Kolas 在行政院會記者會中指出，行政院密切關注股市，注意到開盤跌破500點，這是市場預期心理結果，政府也有以待之，四大基金會持續關注，並會依法作出判斷、處置，還不到國安基金進場程度，也無進場需要。

Kolas說，由於美中貿易戰後，看得出台灣經濟基本面很強健，且台灣曾經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及其對經濟的衝擊，這次武漢肺炎勢必也會有所影響，但目前台灣的經濟體質、應變能力已不可同日而語，希望民眾對台灣經濟有信心。

國發會副主委鄭貞茂則表示，股市今日反映的是台股在封關過年期間，因國際股市有發生動盪，做出的一次性反應。他解釋，股市是一種心理的呈現，因此股市在反映幾天內，應該就可回歸到基本面操作。

(工商 )