大年初六，苗栗縣政府開工，縣長徐耀昌率縣府同仁前往2公廟參拜祈福，祈求眾神庇佑苗栗縣風調雨順、無災無難。（巫靜婷攝）

大年初六，苗栗縣政府開工，縣長徐耀昌率縣府同仁前往玉清宮參拜祈福。（巫靜婷攝）

2020年苗栗縣府新春祈福。

大年初六，苗栗縣政府開工，30日上午縣長徐耀昌率領各局處首長前往苗栗市玉清宮、天雲廟參拜並發放開工紅包，祈求苗栗縣風調雨順、無災無難，日前網謠傳苗栗某醫院有武漢新型冠狀病毒確診案例，徐耀昌嚴正駁斥，強調苗栗縣尚未有確診案例，任意散播疫情不實謠言，最重可處300萬元。

鼠年開工首日，苗栗縣長徐耀昌率縣府同仁連跑苗栗市2宮廟參拜，祈求眾神庇佑苗栗縣年頭年尾都能大吉大利，縣民闔家平安、心想事成，並期許同仁做好為民服務工作，讓鄉親有感。

苗栗縣長徐耀昌（左）30日上午率縣府同仁，前往玉清宮參拜祈福，以拱手取代握手，向廟方人員寒暄。（巫靜婷攝）

他話鋒一轉，提及武漢新型冠狀病毒疫情，表示現在疫情嚴重，幸好苗栗縣未有確診案例，除了求神保佑，鄉親也應做好防疫工作，拱手不握手，出入人多的地方，最好戴上口罩，以避免傳染或感染；多洗手，杜絕病從口入，落實最基本防疫工作。

徐耀昌指出，縣府已設置疫情應變中心，感謝防疫人員在春節期間不辭辛勞，捍衛苗栗的防疫工作，讓大家平安過春節，縣府也尊重中央指示，積極配合辦理。

日前網路謠傳苗栗縣某醫院有確診案例，引起民眾人心惶惶，徐耀昌強調，防疫期間，縣府有任何疫情消息將隨時公告，民眾切勿以訛傳訛，現今網路發達，民眾謠傳疫情或轉載假消息，已涉及違反《傳染病防治法》，最高可處300萬元，若引發社會恐慌，還可依《社會秩序維護法》送辦。

(中時 )