台股大跌超過600點，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院有以待之，相信國安基金及政府四大基金會持續關注，依照市場機制最終會做出專業判斷，不過以國安基金為例，目前還不到進場程度，也沒有進場的需要，重點是希望民眾對台灣經濟有信心。

被問到台股重挫問題，國發會副主委鄭貞茂表示，股市是反映封關過年前國際股市有發生動盪，由於台股過去一個星期沒有交易，今天是一次性反應，也是心理的呈現，相信幾天內就會回到基本面。

Kolas則說，今天股市一開盤就跌破500點，但這是可預期的結果，政院有以待之，相信國安基金及政府四大基金會持續關注，依照市場機關最終會做出專業判斷，不過以國安基金為例，目前還不到進場程度，也沒有進場的需要，重點是希望民眾對台灣經濟有信心。

她說，美中貿易戰以來台灣基本面強健，且這次武漢肺炎與當年SARS不同，面對武漢肺炎，政府防疫應變速度與當年不可同日而語，民眾不用擔心。

(中時 )