70歲吳姓男子日前由頸部、前胸長出水疱，再蔓延至上下肢，長滿全身，以為是天氣寒冷導致皮膚乾癢，便自行塗抹藥膏，沒想到引發潰瘍，造成皮膚大面積剝離，宛如燒燙傷般駭人。經到亞大附醫就醫，檢查確診為罕病「天疱瘡」，以類固醇及免疫抑制劑治療後，才逐漸恢復健康皮膚。

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏免疫風溼科主任蔡肇基表示，吳男是茶農，疑似皮膚長期接觸到農藥而產生自體抗體，繼而全身性出現大面積水疱和潰瘍，背部大面積潰爛，睡覺必須趴睡導致睡眠品質很差，而且手肘關節處也陸續出現水疱，才恐慌就醫治療。

蔡肇基指出，「天疱瘡」屬於自體免疫疾病，發生率僅約20萬分之一，常見於中老年人，病因可能是體內淋巴細胞失調，自體抗體會破壞表皮細胞及細胞之間連結因子，皮膚會產生鬆弛型水疱，破壞皮膚黏膜的正常結構，使得皮膚、黏膜發炎剝離起水疱，甚至潰瘍，疼痛無比，換藥時都需要注射嗎啡止痛，當小水泡破裂後，便會形成疼痛性潰瘍，嚴重時造成大面積的皮膚剝離，猶如燙傷般驚悚。

蔡肇基表示，若沒有及時治療，而引發全身性天疱瘡時，全身脫皮容易血漿流失及受細菌感染，大面積脫皮還需住燒燙傷病房換藥治療，嚴重者會有繼發性感染，甚至死亡，一年內死亡率高達75％。

治療「天疱瘡」需依患者嚴重程度選擇適合的方式，蔡肇基表示，症狀較輕微的患者可使用類固醇或免疫調節劑治療；若已產生全身性皮膚的影響，則需使用免疫抑制劑，甚至搭配血漿透析或血漿置換術治療。

(中時 )