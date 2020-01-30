大陸武漢肺炎疫情升溫，目前官方已經下令延後到至少2月9日之前不得開工，未來大陸整體市場的發展，仍須視武漢肺炎是否可以抗疫成功，2020年全球原先相當期待看好5G的換機潮，有機會從大陸市場發始點燃，如今爆發武漢肺炎產業停擺，也替市場的5G商機投下變數，聯發科(2454)今年將大陸5G換機潮視為一大業務成長動能，今股價也聞訊重挫，大跌8.5%。

大陸自去年起全力衝刺5G，成功擠身5G前段班，全球也相當看好5G的智慧型手機換機潮將自大陸開始引燃，甚至有研調機構預估，今年大陸5G智慧機出貨量上看1.4億支，由於聯發科在去年以及今年初陸續端出天璣1000以及天璣800兩款5G SoC(系統單晶片)，瞄準的就是大陸市場的可觀商機，如今大陸漢肺炎疫情升溫，整體產業市場陷入停擺狀態，是否會衝擊到5G的發展時程，攸關聯發科上半年營運表現。

聯發科將在2月7日舉辦線上法說會，預計執行長蔡力行、財務長顧大為將會對公司營運做出詳盡說明，屆時針對武漢肺炎對公司營運是否有影響，恐也將成為市場關注焦點。

(時報資訊)