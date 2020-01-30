台南市長黃偉哲（前排中）參加樂檸漢堡捐助弱勢公益活動。（程炳璋攝）

(14:21更新)台南市長黃偉哲30日到台南大遠百娛樂城參加一家速食業者開幕，提到2019新型冠狀病毒疫情持續擴台南市長黃偉哲30日到台南大遠百娛樂城參加一家速食業者開幕，提到2019新型冠狀病毒疫情持續擴大，他認為官辦的戶外活動可維持，室內活動將檢討考慮減少舉辦，元宵節舉行的鹽水蜂炮，有驅除瘟疫的祈福象徵，可以持續舉辦。

黃偉哲30日參加台南市大遠百娛樂城內的樂檸漢堡開春公益活動，稱冬天外頭雖冷，心頭卻很溫熱。

正值2019新型冠狀病毒疫情擴大，台南市是南台灣各縣市中，少數維持新春團拜的城市，黃偉哲表示開春後會檢討各局處的官辦活動，戶外活動仍可持續舉辦，人潮聚集高的室內活動會考慮減少。

台南市古都馬拉松將在3月開跑，這場活動過去有數千人參與，黃偉哲認為路跑屬戶外活動，仍會維持舉辦，他解釋，2019新型冠狀病毒致死率為2％，比18年前的SARS致死率10％為低，官方會在盡量不擾民生下，謹慎防疫。

黃偉哲舉例，即將登場的鹽水蜂炮往年動輒數萬人聚集，在傳統上有為民眾驅除瘟疫的祈福象徵，蜂炮也在戶外燃放，這樣的活動可以大力推展，若是室內的人潮聚集較多的展覽活動，會與各局室檢討，考慮減少舉辦。

參加速食業者公益活動的黃偉哲提到，希望在防疫的時候，業者提供弱勢團體溫暖，讓大眾感覺這是個有愛的社會。大，他認為官辦戶外活動不變，室內活動將減少，元宵節舉行的鹽水蜂炮，有驅除瘟疫的祈福象徵，可以持續舉辦。

台南市大遠百娛樂城內的樂檸漢堡30日重新開幕，業者開春作公益，招待32位來自弱勢家庭的朋友用餐，並捐出100份套餐券，黃偉哲到場表達感謝，稱企業關懷弱勢，讓這個冬天外頭雖冷，心頭卻很溫熱。

正值2019新型冠狀病毒疫情擴大，黃偉哲表示開春後會檢討各局處的官辦活動，戶外活動仍可持續，室內活動則應減少。

黃偉哲舉例，即將登場的鹽水蜂炮就有驅除瘟疫的祈福象徵，活動也在戶外，可以大力推展，若是室內的展覽活動，會研議減少舉辦。

遠東百貨協理陳佑任表示，樂檸漢堡食材都來自本土農產品，業者作公益的愛心，令人敬佩。

黃偉哲表示，希望透過這活動，能有更多企業和善心人士響應關懷弱勢。希望在防疫的時候，同時提供弱勢的人溫暖，感覺這是個有愛的社會。

速食業者在大遠百娛樂城內重新開張，搭配5樓的電影院，打出2月29日前，憑電影票根購買漢堡套餐，可享薯條或微泡飲料容量升級，若顧客憑票根加穿短褲，則兩種食品都可享容量升級。

(中時 )