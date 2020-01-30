黃偉哲（右一）致贈加菜金給恒大員工，由廠長陳青峰（右二）代表接受。（劉秀芬攝）

恒大公司口罩生產狀況。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲30日一早到白河區恒大公司視察口罩生產狀況，感謝員工提前上班趕工，在產線24小時不停機的運轉情況下，恒大一天可以生產40萬片，台南市整體的產能超過85萬片，口罩供應沒有問題的，黃偉哲請大家不要買貨來囤積，政府可以確保民眾需要的量一定有。

黃偉哲表示，過年期間市府經發局協調廠商提前開工，恒大也在最短時間內把生產線的工人調齊、物料備齊，把機器給調整到可以用的狀態，感謝廠商的配合，第一線的生產的工作同仁辛苦加班，黃偉哲現場也致贈加菜金，由廠長陳青峰代表接受。

恒大公司為生廠不織布大廠，可以自己生產口罩用原料，有檢驗設備，確保品質符合規定。恒大公司口罩平常是接單生產，以往只有在需求旺季才開啟生產線，這次為了配合防疫，員工全力投入生產口罩，原有6條生產線已經動工，日產能20萬片，另外6條生產線下周也可投入生產，一天40萬片沒有問題。

黃偉哲呼籲民眾不要搶購，口罩供應沒有問題，不要造成恐慌，如果一箱一箱的買回家裡放著，真正需要的醫護人員或是警察同仁反而沒有口罩可以戴，這樣反而造成秩序混亂，希望大家配合。

對於口罩限購的部分，黃偉哲說，有時候是必需要的配合，如果不限購的話，民眾一箱一箱的搬走，再多貨也不夠用，而且民眾自己用還是流到夜市去賣，趁機哄抬，我們也真的不知道。市府會請消保官去各大通路來稽查，價格合不合理，有沒有藉機哄抬的情形。

黃偉哲視察口罩工廠 確保台南日產85萬片口罩（劉秀芬攝）

(中時 )