中央地方不同調？武漢肺炎疫情延燒，台灣共累積8例確診，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，以目前台灣疫情狀況，不需要暫停室內、室外大型活動；不過，台中市長盧秀燕今（30）日在春節後上班首日，取消行之多年的團拜，另外包括考試院、法務部、農委會、新北市政府、基隆市府及議會、桃園市政府、南投縣府、草屯鎮公所等多個政府機關都取消新春團拜行程，地方行程包括2月8、9兩日舉辦的高雄富邦馬拉松宣布停辦、天主教台北總教區也宣布，取消2月1日在台灣總修院舉辦的「奉獻生活者日」活動。

張上淳表示，台灣目前的疫情狀況，不需要暫停室內、室外大型活動；後續幼兒園、托兒所、補習班等學校陸續開課，目前也不需要停課。不過他建議，過去14天內從中港澳回台，任何台籍或其他國籍人士，暫時不要參加任何大型活動。若是從湖北回台，應在居家檢疫隔離；若是與確診個案接觸者，也應是在居家隔離，不能外出。

不過，地方機關及單位為求防疫謹慎，已陸續暫停或延期大型活動，包括盧秀燕取消團拜，並召集台中市政府主管主持防疫會議。她表示，面對疫情不過分恐慌也絕不鬆懈，做好應有的防護。

因應春節連續假期武漢肺炎疫情擴大，考試院也宣布取消30日新春團拜。考試院表示，為了避免室內人員聚集而增加感染風險，因此取消原定30日上午舉行、由院長伍錦霖主持之考試院及所屬部會團拜活動。除了考試院之外，法務部、農委會、新北市政府、基隆市府及議會、桃園市政府、南投縣府、草屯鎮公所等多個政府機關都取消新春團拜。

警政署刑事局原訂2月6日舉行的迎春記者餐會也因武漢肺炎流行防治工作而宣布延期；高雄市政府也宣布，停辦2月8、9兩日舉辦的高雄富邦馬拉松，由於有相互傳染疑慮，在台灣尚未出現第一位武漢肺炎確診病例，為了跑者、志工、義交警察、裁判及工作人員健康安全，決定停辦今年高富馬賽事官方臉書粉絲專頁已公布停辦訊息，詳細退費等後續處理，請跑友靜待公告。

其餘取消大型室內活動的還有天主教「奉獻生活者日」，天主教台北總教區宣布取消2月1日在台灣總修院舉辦的「奉獻生活者日」活動，並於官網貼出公告表示，為減少病毒擴散、確保公益，目前教堂暫時不開放聖水蘸取、彌撒經書暫停使用、聖堂禮儀用品及設備器材加強清潔及消毒，同時保持室內空氣流通。

(中時電子報)