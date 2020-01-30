台北市大安區昨天（29日）深夜發生一起死亡車禍，一名從事服務業的20歲吳姓男子，騎車行經北市建國南路與和平路口時，不慎直接撞上一輛準備左轉的轎車，讓機車騎士當場倒地噴飛、全身多處骨折，肋骨斷裂插到胸部，傷重送醫不治，經送醫搶救仍不幸傷重不治。

警方調查，29日晚間10時許，劉姓男子（60歲）駕車載女兒返家行駛在和平東路上，正準備左轉建國南路時，對向吳男正騎機車東向西直行，結果汽車轉彎到一半，被吳男機車攔腰直撞，巨大撞擊力，吳男當場摔飛，倒在血泊中，機車車頭也嚴重毀損。劉男當場嚇壞，驚喊，「我不曉得怎麼回事、他是怎麼撞我的，我都不知道？」

警消獲報後，趕忙將機車騎士送往醫院救治，但由於騎士的傷勢過重，經過緊急搶救後仍是不幸傷重不治，目前警方依法先將劉男移送檢方偵辦，並持續勘查現場，釐清車禍的責任歸屬。

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(中時電子報)