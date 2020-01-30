大年初二深夜，1名老婦人在台中市警局公益派出所門口徘徊，員警趨前詢問，原來老婦太想念女兒了，想給女兒一個驚喜出門要去女兒家，但年事已高，記憶力減退，不但找不到女兒家，也找不到回家的路，不知所措。員警礙於婦人一問三不知，僅記得自己的名字，只好利用人臉辨識系統查詢，查到老婦人住家，開巡邏車將她載返住所。

警方表示，109年1月26日大年初二深夜23時許，發現1名老婦人在派出所門口排徊，員警趨前詢問，婦人緊張得說不出話來，員警請她入內休息。婦人才卸下心防表示，她一個人在家，很思念女兒，才去女兒家裡坐坐，給女兒一個驚喜，沒想到自己記憶力減退，迷失方向，想向警方求助，但是過年期間又不好意思麻煩警察，才在派出所門口徘徊。

員警向婦人詢問年籍姓名等資料，但是婦人只記得自己的名字，警方透過M-POLICE行動裝置的人臉辨識系統查詢，查到老婦人住處，並貼心的開巡邏車親自載返住所。「有你們真好」。賴姓老婦人再三感謝警方協助。

(中時 )