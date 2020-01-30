中鴻(2014)於年前開出今年2月內銷盤價續開高，中鋼(2002)將在年後開出盤價，預期第二季改為月盤，且鋼價看漲，但受到美國宣布，將對部分輸美鋼鋁衍生產品加徵關稅，以及武漢疫情擴大令國際原料價格下挫，增添第二季鋼市變數。

美國宣布2月8日零時起，將對符合條件的輸美鋼鋁衍生產品加徵關稅。但美方尚未公布新措施適用的產品清單。

美國白宮於1月24日發布總統文告，將自2020年2月8日零時起，對同時符合要件的輸美鋼鐵衍生產品加徵25%關稅，以及對鋁衍生產品加徵10%關稅。美國總統川普先前在2018年3月8日曾發布總統文告，以進口鋼、鋁產品危及美國國家安全，對相關產品加徵關稅後（232條款），將關稅進一步擴及上述鋼、鋁衍生產品。美國白宮並未公布將加徵關稅的鋼、鋁衍生產品清單，但提及若干產品美進口數量大增，包含鋼釘、大頭釘等產品。

去年第四季鋼市落底反彈，隨著國際鋼價漲勢持續，中鴻於年前開出，今年2月內外銷盤價全面調漲，為連續兩個月均漲，第一季鋼市春燕提前到來，第二季旺季可望將進一步帶動需求。

中鴻內銷價連續第二個月調升，2月包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等內銷價，每公噸調漲400～700元，其中，熱軋主力產品每公噸漲600元，漲幅約3.9%，外銷價格則依不同產品和地區，每公噸調漲20～30美元，外銷價已連續第三個月調漲。

開月盤的中鴻連續兩個月調漲內銷盤價。中鋼將於2月下旬開出笫二季內銷盤價，將改採月盤更貼進市場。市場預期，中鋼熱軋產品每公噸將上漲逾20美元，也就是每噸漲新台幣逾600元。

不過，美國宣布，將對部分輸美鋼鋁衍生產品加徵關稅，加上武漢疫情擴大令國際鋼鐵原料價格下挫，且恐影響大陸經濟發展，以及武漢肺炎疫情緊張，中美第二階段貿易協商恐將延後展開，這些利空因素使得第二季鋼市相較原本非常樂觀的看法投下變數。

(時報資訊)