台股反應武漢肺炎疫情升溫衝擊，鼠年開紅盤暴跌直逼700點，鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）表示，中美貿易戰爆發後即預先將產能移至中國大陸以外地區、且已提前備料，生產未受武漢肺炎影響，首季訂單均能如期出貨，業務可維持穩定發展。

武漢肺炎疫情致使中國大陸延長春節假期，鴻海集團因在湖北武漢設有生產基地，市場憂心影響生產狀況，致使今（30）日股價重摔跌停。鴻海旗下工業電腦廠樺漢同步受累跌停，轉投資網安設備廠瑞祺電（6416）亦一度下殺跌停，興櫃交易的沅聖（6638）跌逾7％。

樺漢對此指出，自中美貿易戰爆發以來，樺漢及旗下子公司已預先啟動替代方案，將產能移至台灣、墨西哥、歐洲等中國大陸以外地區生產。在台灣基地生產部分，已於農曆春節前提前備料，首季訂單均能如期交貨。

樺漢表示，集團已建立員工健康訊息報備機制，中國大陸全體員工需填寫健康調查表，隨時掌握健康狀況，並搭配測量體溫、佩戴口罩、加強辦公室清潔及消毒等防疫措施。基於上述妥善措施，並與客戶保持良好互動，都能完全滿足客戶多元需求，保持業務穩定發展。

(時報資訊)