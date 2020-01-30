武漢肺炎快速蔓延，衝擊投資人情緒，在疫情擴散不確定性升高下，30日台股開盤後，國內A股反向ETF明顯湧入買盤進行避險，國內唯一追蹤A50指數反向報酬之國泰中國A50反1（00656R），在開盤1小時內量能上衝逾2,400張，較封關日前之交易量大增超過20倍。另一方面，正向商品則顯得憔悴，國泰中國A50正2（00655L）下跌幅度約達19％，最新成交價約為29.3元。

國泰投信指出，回顧2003年SARS疫情期間，對陸股指數的事件性衝擊持續二十多天，但當時上綜指數的本益比約為45倍，而目前上綜指數本益比僅約15倍，處在歷史底部，位階並不相同。此外，根據國內醫學專家的看法，媒體目前對於病毒疫情之報導主要為「重症死亡率」，而非「真實死亡率」，評估其真實死亡率僅跟流感病毒類似，因此，此次疫情對投資市場風險偏好的衝擊，可能亦為暫時性。

國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示，武漢疫情短期造成實體經濟放緩將難以避免，但其為非經濟因素，而且目前大陸當局採取嚴格的封鎖手段，短暫壓抑供需後，並不改變經濟原有趨勢與結構，預期對於經濟的衝擊將落在上半年，其中第一季影響最深，但下半年可回升，至第四季將加速回復。

游日傑認為，後續可留意三月初的兩會，官方是否宣布更多政策紅利，人行是否增加寬鬆力道釋出流動性。而風險方面，則需留意新型病毒是否再次變異，加劇疫情惡化，若影響層面擴大，大陸2020年GDP成長率可能下滑達近1%，其中對服務業之影響將較大。

游日傑進一步建議，參考過去SARS期間造成大盤跌幅約10％，此次A50指數期貨下跌約8％推算，後續再大幅崩跌的空間已有限，加上疫情影響為已知衝擊，逢回反為長線佈局A50正2等ETF的機會。較為保守的投資者，可觀察湖北以外之新增確診數是否開始下降，並確定2月元宵後疫情未擴散後，再擇機進場。

(工商 )