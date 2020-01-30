搶攻跨境電商百億商機！由日商Ruten株式會社所創立的日本代購網站-日本露天購物網站，今(30)日宣布正式在台灣開站上線，並推出「一次完成訂單、國際運費一律300元、代購手續費全免」三大服務，讓跨境網購流程更加順暢便利，再加上國際運費優惠期間一律300元，讓消費者買得更開心。日本露天讓大家不必出國也能在台灣開心網購，跨境購物更便利。

日本露天CEO蘇芸表示，日本露天購物網站就是希望消費者能用台灣的購物經驗，輕鬆購買日本的商品。以往跨境購物的難度很高，除了語言的問題，還有寄送台灣的問題，日本露天有別於其他代購平台，沒有複雜的運費計算，也沒有二次收費的問題、消費者只要使用信用卡就可以在網站購物，而且優惠期間國際運費一律300元，一點都不用擔心運費到底多少錢，也沒有代購手續費，訂購完成商品即由日本出貨，完全和台灣一樣的購物經驗，就是日本露天要帶給消費者的全新跨境購物體驗。

(工商 )