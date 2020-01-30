武漢疫情當前，文化部今（30）日宣布，原訂2月4日開幕之台北國際書延至五月舉行！

台北國際書展屬近60萬人次參與大型國際交流室內商展活動，有近千場沙龍活動，今年兒童書區首度移入世貿一館作為展覽重點，出版業界反映若如期辦理，參展單位及民眾參與意願恐受影響，而且部分國際參展單位、各國作者陸續取消來台，業者參展效益恐難符預期，因此文化部與書展基金會共同決定，本屆台北國際書展將延期至5月7日至12日舉行，希望維持書展參與度、品質。

文化部將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，並妥善規劃延期方案，給予必要協助。鄭麗君部長表示，書展延期，閱讀不停息，文化部將先於二月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。

台北國際書展今年共計675間出版社參展，原規劃有國際近五十國出版單位及作者將來台與會。今年兒童書區首度移入世貿一館，安排多項互動活動。文化部為求慎重，昨（29）日邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議，做成延後舉行的決定。

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