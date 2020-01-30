Fed：大陸疫情對全球經濟造成潛在風險 14:032020/01/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）召開決策會議，維持利率不變，強調將關注全球發展作為下一步決策的參考。Fed主席鮑爾表示，儘管全球經濟目前看來穩定，但中國爆發致死病毒疫情，已造成潛在風險。 鮑爾在會後記者會上表示，「這顯然意味中國至少短期內生產將受影響，我猜測一些鄰近國家亦然。」 他指出，「不過目前情況仍在初期階段，尚不確定將擴散至什麼程度以及對宏觀經濟的衝擊情況，我們會密切關注接下來的發展」。 (工商 ) #Fed #中國 #全球經濟 #風險 #決策 也許您會感興趣 推薦閱讀 CNN：武漢肺炎爆發 中國經濟恐雪上加霜 17:032020/01/26 國際 專家看市－多頭延續趨勢 未明顯轉變 04:102020/01/29 產業特刊 2020武漢風暴》大摩：新肺炎拖低大陸GDP最多1.1百分點 14:122020/01/29 財經 防範武漢肺炎 指揮中心：建議中港澳入境師生在家休息14天 22:502020/01/29 生活 大摩：陸上半年GDP成長看減1.1個百分點 04:092020/01/30 財經要聞 科法斯：台灣今年GDP成長2.2％ 有三變數 04:102020/01/30 金融．稅務 獨董主導 陽明懲處十年前售後回租案 04:102020/01/30 產業特刊 聯準會維持利率不變！主席示警：武漢肺炎恐增全球經濟風險 03:352020/01/30 財經 疫情蔓延、Fed未降息 台股補跌慘爆 10:372020/01/30 財經 《半導體》信心喊話！台積、聯電：大陸晶圓廠營運正常 13:242020/01/30 財經 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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