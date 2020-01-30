聯準會（Fed）召開決策會議，維持利率不變，強調將關注全球發展作為下一步決策的參考。Fed主席鮑爾表示，儘管全球經濟目前看來穩定，但中國爆發致死病毒疫情，已造成潛在風險。

鮑爾在會後記者會上表示，「這顯然意味中國至少短期內生產將受影響，我猜測一些鄰近國家亦然。」

他指出，「不過目前情況仍在初期階段，尚不確定將擴散至什麼程度以及對宏觀經濟的衝擊情況，我們會密切關注接下來的發展」。

(工商 )