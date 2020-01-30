台鐵烏日站發生旅客從月台跌落鐵軌遭列車撞死意外， 鐵路警察封閉西正線，蒐證調查。（黃國峰攝）

新春開工第一天就發生憾事，台鐵烏日站30日上午9點49分，台鐵110次普悠瑪列車，從潮州往南港經烏日站時，一名徐姓男性自月台跌落，剛好就被該列車撞擊，當場死亡， 鐵路警察封閉西正線調查，後於12點05恢復雙線通車，影響21列次、約6830人。

意外發生後，該110次普悠瑪列車在意外發生後，停在鐵軌上經鐵路警察蒐證後，於11點02分駛離，約比預定時間晚74分，並繼續封閉西正線處理後續，暫時由東正線單線雙向行車，有台中、五權、大慶、烏日、新烏日等5站受影響，直至中午12點05分已恢復正常發車。

鐵路警察台中分駐所表示，初步調查徐男59歲是烏日人，根據監視錄影器發現，徐男持悠遊卡刷卡進入站內，在北上月台行走一小段路後，疑是自行走入鐵軌，但詳細原因仍需調查。

巧合的是台鐵110次普悠瑪列車28日（初四）才在台南撞死一名老人家，沒想到30日又在烏日站，發生撞死徐姓旅客事件；這起鐵路事故，造成上下行列車皆受阻，警方封閉西正線蒐證，直到１１點05分，放行該列車，開放東正線單線雙向行車，直至12點05恢復雙線通車，影響21列次、約6830人。

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(中時 )