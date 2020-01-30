李棟旭脫口秀最新一期節目邀請電影《屍速列車》導演延尚昊擔任嘉賓，他自曝求學時不是核心人物，這個特點和喪屍非常像，延尚昊笑說自己沒想到會靠喪屍來改變自己的人生。

《屍速列車》續集《半島》今年夏天即將上映，他透露在拍攝前作時見到孔劉本人，還以為在看電視，因為他和電視機裡一模一樣，而和姜棟元開會時，因他人在美國，為了不被認為是詐騙，所以透過視訊交流，「看到畫面上姜棟元出現的比例比只有一小格的我還大，瞬間覺得我輸了！」

對於《半島》，延尚昊表示：「《屍速列車》與《半島》是一樣的世界觀，但不是延續《屍速列車》之後的故事。」他也打趣說：「應該要把《屍速列車》中的孔劉救活，讓故事延續到《半島》裡。」

有趣的是，日前孔劉參與《李棟旭想做脫口秀》節目，自曝討厭看恐怖電影，直呼一個人看不了，李棟旭也說自己從沒在電影院看過恐怖片，連在家裡也不會想看，兩人被虧一個是在《屍速列車》跟百萬喪屍演過戲，一個則是飾演過精神病患，若在演出時不會害怕嗎？孔劉坦言，《屍速列車》裡喪屍的裝扮太過真實，「我是拼了命在跑！」《李棟旭想做脫口秀》friDay影音每周四上午十點同步跟播。

延尚昊自曝求學時不是核心人物，這個特點和喪屍非常像。（圖／friDay影音）

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(中時電子報)