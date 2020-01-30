43歲范瑋琪因口罩事件，在私人臉書大罵行政院長蘇貞昌是狗官，風波延燒，她今（30）日中午又在臉書上發文，並放出一片全黑的圖片：「Goodbye good night for now.」似乎想平息近日的紛擾，但網友依舊不領情，每次發文持續讓大家熱議，而她的粉專也因此掀起一陣退讚潮。

事件發生28日當晚原有3.15百萬按讚的范瑋琪粉專，在今日中午已變成3.07百萬，截至30日中午已有約8萬粉絲持續退讚；雖然范瑋琪持續發文、並親回網友留言，也已向行政院長道歉，「我為我的私人臉書向大家道歉，也謝謝蘇行副（政）院長網開一面原諒我的不擅言詞，真的很對不起！」卻無力挽回粉專退讚潮。

而武漢肺炎疫情依然持續蔓延， 截至29日午夜，中國國家衛健委收到確診病例7711例，現有重症病例1370例，累計死亡病例170例，累計治癒出院病例124例，共有疑似病例1萬2167例。

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范瑋琪已在臉書為自己的失言向行政院長蘇貞昌道歉。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

(中時電子報)