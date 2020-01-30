彰化有一名男子25日返台與台灣第４例確診病例搭同一班機，但男子未依規定居家隔離，手機市話都不通，根據中央提供的地址也查無此人，衛生局協請警方搜尋，昨天終於在中南部找到該男子，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，該男返台並未住在彰化，依造規定列管就是要待在家中，該男未遵守將依法開罰10萬元。

外傳該男設籍鹿港，所留市話是02開頭，由於該男與確診武漢肺炎並例搭同一班機，將其列入「中港澳入境民眾健康關懷服務」追蹤對象，依規定應自行在家自主管理14天，並由村里幹事定時電話關懷，但該男返台後不管手機市話都連絡不上，地址也尋無，衛生局只好請警方協尋。

彰化縣衛生局表示，所有居家檢疫或隔離個案都有列管追蹤，該設籍在彰化居家隔離個案，接獲中央提供之資料，市話在北部，手機關機，根據提供地址也查無此人，協請警方搜尋在昨日尋獲，該名應居家隔離個案目前在中南部外縣市，已由該縣市衛生局接管。

衛生局表示，因該名個案，未依傳染病防治法之規定，提供正確聯絡電話及住址，亦未遵守居家隔離規定，將依傳染病防治法第48條及第43條裁處10萬元；另外如果列入「中港澳入境民眾健康關懷服務」追蹤對象，所留電話、住址及手機不正確，或所留電話正確，但不接電話，同樣會遭開罰，提醒民眾切勿以身試法。

(中時 )