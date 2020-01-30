17年前SARS令人餘悸猶存，但2003年時網路上為蓬勃發展，而2019年的現在是網路世代，所有武漢肺炎的相關消息在網路上一覽無遺，誤導的資訊不時透過LINE、FB被轉傳，甚至成為政府單位被問政的內容，政府部門也為此成立許多流言澄清的平台。流言似乎比病毒更多變異、變種，常常防不勝防，得到處救火、澄清流言。我們的學校與社區教育與雙向風險溝通準備好了嗎？

針對這次新型冠狀病毒的公衛與社區防疫，公共衛生促進協會（衛促會）建議針對基層衛生體系做好萬全準備，包括立即進行與確定各基層衛生與醫療人員皆接受到新型冠狀病毒的教育訓練、補足基層衛生單位執行防疫戰所需要的人力資源、檢視各基層衛生單位之相關防治指引、通報流程與資訊的即時回收與發佈機制之問題，不只如此，也應立即盤點公衛體系的衛生單位、醫療單位進行臨床診斷、處置、篩檢、分流的量能與建立明確可執行的機制，特別是照顧可能引發重症的高齡多重慢性病者的機構的相關指引的落實，避免群聚感染。

另外，也要做好因應武漢肺炎的中長期準備，衛促會認為，世界衛生組織老早就呼籲應做好基層公衛保健，政府需要長期投入公衛醫療體系的轉型正義，平時就給衛生所足夠的人力、資源及訓練，業務應以預防為主，讓衛生所有心力投入社區耕耘工作，以因應未來更多新興與再浮現傳染病的戰役；還有，也要破除公衛體系每逢重大公衛事件造成的各種亂象，衛促會認為唯有進行長期、常態的全民疫病風險溝通、科普知識推廣，才能讓流言無處可生、無處可傳。讓台灣民眾有知的權利，形成民間草根力量來翻轉重醫療、輕預防的制度。

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(中時電子報)