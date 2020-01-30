感染武漢肺炎的高雄50多歲台商，農曆年前回國後確診，卻刻意隱藏行蹤，在高雄各地趴趴走，像是搭高雄捷運、到金芭黎舞廳等地，引發人心惶惶，所幸有賴與台商接觸過的舞廳「舞小姐」舉發，才戳破台商的謊言。對此，高市衛生局今（30）日表示，日前已依違反《傳染病防治法》寄出舉發通知書，重罰30萬元。

衛生局說，事件爆發後的隔日，也就是初二就寄出舉發通知書給他，告知要裁罰30萬元，而依照正常程序，有10天的法定意見陳述期，預計半個月內會完成作業，再寄發繳款通知單給他，由於該案違規情節重大，將依據相關事證內部討論後，擬依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

另外，目前雄檢已經立案，台商在指定的醫院進行隔離，有透過電子郵件及電話方式詢問狀況，並且告知近來凡與他接觸的家人及朋友需自主隔離，但事發的詳細過程會在台商解除隔離後再進一步了解。

(中時 )