1.陸6省份 新設自貿區

擴充自貿區，是大陸擴大開放的重要政策。2019年，黑龍江、河北、山東、江蘇、廣西、雲南成為新設自貿區的省份。中國大陸自貿區數量達18個，近六成省份設有自貿區。除了海南島屬於全島建設的自由港之外，自貿區面積大多在120平方公里。上海是特例，加上去年8月份設立的臨港新區，上海自貿區總面積達240平方公里。18個自貿區的產業佈局各有側重，以物流、金融和製造業為最多。

2.德銀瘦身 要裁18000人

2.德銀瘦身 要裁18000人

為削減成本以因應對經濟走緩和適應數位技術的需求，全球銀行陸續宣佈四年來最大一輪的裁員計劃。2019年有50多家銀行宣佈總共削減77,780人的計劃，這是自2015年裁員91,448人以來的最高水準。未來幾年，面臨負利率額外負擔的歐洲銀行，佔裁員總數的近82%。裁員規模最大的是德意志銀行，計劃到2022年前裁員18,000人。

3.台灣行動支付 規模逾1000億

3.台灣行動支付 規模逾1000億

隨著智慧型手機和行動網路的高度普及（行動上網率已逾九成），以及消費通路接受行動支付的比例增加，使得台灣行動支付交易額在2019年的前11月已突破新台幣千億元（1,003億元），為2018年前11月同期的2.4倍（418億元），而行動支付的類型以使用「行動信用卡」為最大宗，即使用手機綁定信用卡付款。

4.最大油企上市 淨利1100億美元

4.最大油企上市 淨利1100億美元

歷經3年波折，石油巨無霸、國營的沙烏地阿美（Saudi Aramco）終在去年底上市，首日市值就突破2兆美元，遠勝蘋果公司的1.2兆美元，刷新公司市值紀錄。沙烏地阿美作為全球最大的石油天然氣公司。沙烏地阿美也是全球最賺錢的公司，公司年報顯示，2018年淨利1,109.75億美元。

5.赴美留學 年增0.05%

5.赴美留學 年增0.05%

美國官方報告顯示，2018至2019學年赴美留學生達到110萬人，儘管人數再創新高，但年增率僅0.05%，美國的國際學生年增率在2014至2015學年達到頂峰後，持續下滑，在2019年減緩至十年來最低水準。中國大陸依舊是最大生源國，但近年成長率也在降低。2018年至2019年，赴美陸生數達37萬，年增1.7%，為近十年來的最低增幅。

6.港機月客量 大跌16.2%

6.港機月客量 大跌16.2%

香港國際機場管理局公佈11月份的客運量數據，顯示2019年11月客運量僅有502萬人次，較上年同期衰退16.2%，創下自2009年6月以來最大跌幅。依2019年1月至11月的客運量顯示，直到7月前，客運量皆呈正成長；8 月起，連續4個月跌幅逾12%。

《多維TW》月刊051期

(中時電子報)