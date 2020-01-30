張文綺校長與自治小市長黃珮涵一起為花燈點睛。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

內新點燈好吸鯨師生來賓大合照。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

令人期待的2020台灣燈會即將在台中璀燦登場，中市多所學校已迫不及待的想讓學校所製作的花燈登上后里森林園區-花燈競賽燈區的展台，好讓國內外民眾驚艷，大飽眼福。大里區內新國小的「鼠戲繡球」、「內新好鯨彩」兩件花燈作品，迎接2020台灣燈會在台中的盛會。

為讓小朋友們認識花燈作品、推廣花燈藝術，學校還特地舉辦了點燈活動。在正式點燈前，學校先安排拋繡球搶頭彩活動，喜氣洋洋的將「鼠戲繡球」作品歡喜出嫁；另將「內新好鯨彩」作品畫龍點睛的貼上微笑瞇瞇眼，好讓鯨魚花燈神采奕奕的游向燈海。

並由創作「鼠戲繡球」與「內新好鯨彩」的老師們向大家分享設計理念與製作過程。 最後再由張文綺校長、家長會葉家齊會長、志工隊嚴逢君隊長、自治小市長黃珮涵同學及五位創作老師，一起揮舞魔法棒，口唸咒語：「內新花燈 閃亮台中」，將花燈璀璨點亮。

張文綺表示，「花燈作品是老師們的創作，藉由點燈儀式讓內新小王子們認識花燈創作的過程，表達我們對創作者的感謝。」葉幸綺小朋友說：「我好喜歡鯨魚造型的花燈，因為它跟內新的吉祥物『鯨古錐』一樣可愛，我要請爸媽帶我去看台灣燈會，找找我最愛的『鯨古錐』。」

市府教育局楊振昇說，2020台灣燈會的主燈區，將自109年2月8日至2月23日於后里園區開展，屆時除了會有各具特色的主題花燈吸睛外，競爭激烈的全國競賽花燈將非常有看頭，歡迎相揪一起來賞燈。

(中時 )