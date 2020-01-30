武漢肺炎疫情嚴重，從農曆年前持續在全球擴大蔓延，不僅重傷歐美與亞洲地區主要股市，今台股在農曆長假後的首個開紅盤交易日，也出現慘重補跌窘境。上市櫃指數俱跳水，跌幅與跌點雙創記錄，成交值更爆出逾3000億元巨量。

上市櫃股票迄收盤總計逾300檔高掛跌停板免戰牌，不過，仍有防疫概念等32檔股票強勢漲停板。

市場預期，從南韓股市日前長假後開市，也頂多大跌一天，翌日即跌幅收歛觀察，台股極短線可望在下周逐漸回歸基本面，具止跌契機，後市不必過分悲觀。

上市股票今在蘋果供應鏈三巨頭台積電、鴻海與股王大立光領頭下殺牽引下，使電子股多跌的鼻青臉腫，另外，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、台塑四寶、中鋼、統一、台泥、台玻、遠東新與亞泥等金融傳產之重量級集團股，也臉色鐵青，係盤勢開低殺低，呈現多殺多大逃命厄運主因。

截至收盤，上市大盤報跌696.97點，跌幅5.75%，報11421.74點，一舉跌破五日線、10日線、月線與季線等關卡，成交2754.16億元；上櫃股票則報141.01點，跌幅6.22%，成交476.33億元。上市櫃總成交值達3232.49億元。

業內人士指出，目前年線與半年線分別在10932點與10270點，有機會在短期低檔形成初步支撐，在國家隊法人可望蓄勢出手撿便宜下，績優股、成長股與財報展望優異股等，逢低布局的波段行情值密切追蹤。

此外，依歷史驗觀察，非經濟因素影響全球經濟與股市行情，時間多半短暫，後市不必過分看淡。

(工商 )