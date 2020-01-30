為防治「2019新型冠狀病毒」（俗稱武漢肺炎）進一步擴散蔓延，台灣高鐵（2633）表示，公司積極配合政府防疫政策，透過防疫資訊宣導、車站及列車確實消毒與落實服務同仁自主管理等四項措施加強防疫，並呼籲旅客，乘車時務必配合各項防疫措施，共同維護自身健康及大眾乘車安全。

台灣高鐵相關防疫措施如下，一、依照疾管署發布「因應指引」，提前於車站張貼公告，並於營運列車上透過車廂內跑馬燈，加強宣導防疫資訊。高鐵公司呼籲，旅客應勤於洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節、生病時務必在家休養，以降低疫情擴散風險。若有疫情相關問題，可撥打政府1922防疫專線尋求協助。

二、因應疫情持續升高，高鐵車站持續針對旅客較常接觸設備，如廁所、電扶梯、售票櫃台抬面等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車站保健室亦可協助旅客測量體溫，一旦旅客出現發生等病徵，可即早防範因應。

三、台灣高鐵各車次列車於每日收班後，確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全。

另配合政府建議，高鐵各車次列車均已備妥額溫槍，旅客於旅途中若發現不適，亦可協助檢測體溫。旅客乘車時若發現有發燒、咳嗽或類似感冒症狀，請務必立即向列車服勤員反映，高鐵公司將積極協助旅客落實自主健康管理。

四、台灣高鐵已針對第一線服務同仁全面實施勤前體溫量測自主管理，並提供口罩及酒精棉片供同仁於執勤時使用。同時，更將透過每日行前會議特別宣導防疫措施。

針對內部員工，高鐵公司將協助近期曾前往疫區（中港澳地區）旅行的員工依照政府規定填寫「海外旅遊通報單」並由護理人員建立體溫量測紀錄管理。

高鐵公司亦要求全體同仁，加強工作場所、區域清潔，每日針對辦公室桌面、牆壁、器具及物品等進行消毒，同時將各項會議盡量改採視訊方式辦理，並對來訪外賓啟動體溫量測等衛生管理措施，希望透過積極落實對內對外防疫措施，共同維護同仁及旅客健康。

(工商 )