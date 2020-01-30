武漢肺炎外界擔心是否對台灣經濟成長產生影響。國發會副主委鄭貞茂上午表示，台灣目前防疫審慎得體，所以他不認為疫情會對台灣有產生任何影響。行政院發言人Kolas Yotaka說，對台灣出口要說不受衝擊恐怕難免，但衝擊比例政府態度是「審慎樂觀」。

鄭貞茂在行政院會後記者會說，有關疫情對台灣經濟影響，由於台灣與中國情況截然不同，在台灣只有些許個案，且這次春節過年期間，大家生活正常。國際預測機構認為，若疫情造成中國大陸經濟成長下降1個百分點，若按過去模擬分析，對台經濟成長影響不到0.29個百分點，台灣目前防疫審慎得體，所以他不認為疫情對台灣有產生任何影響。

對於出口部分，鄭貞茂說，初估對台灣出口影響不會很大，如從貿易移轉的效果來看，台商若擔心產能在中國大陸可能受到疫情影響，甚至會加速其返台投資的意願；到今年一月中為止，台商回台投資登記的有8000多億，經濟部去年統計有實際動工投資的有2000多億，今年經濟部估計還有2400億到2700億資金會實際投資，這些金額可能會因疫情加速進行，所以他不認為疫情會影響到台灣今年投資或出口。

至於媒體預測疫情可能下修台灣經濟成長率達0.5個百分點，他則認為，「這應該是非常極端的情況下才有可能發生」。所謂極端情況，像是假設全球經濟非常遭糟糕，而國內政府無所做為，才有可能產生這樣的結果，但這樣的結果不太可能發生。因為台灣今年根據主計總處預測2.72％的經濟成長率，來自公部門的貢獻超過一半，所以操之在我的部分滿高的，目前為止不認為會有這麼大的影響跟衝擊。

Kolas也說，外界關切武漢肺炎對台灣GDP成長產生衝擊，但如果有任何企業工廠在中國或武漢，廠商的生產量或績效並不會影響到台灣的GDP，但中國生產力及消費若因肺炎降低，則可能會影響台灣出口，因為大陸占台灣總出口量40％ ，要說不受衝擊恐怕難免，但衝擊比例政府態度是「審慎樂觀」。

(中時 )