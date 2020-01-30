竇智孔跟老婆幃幃育有兩子，過年時他發紅包給兄弟倆，兩歲的大兒子大福的反應很暖心，把錢抽出來還給他，自己只留紅包袋，直說：「爸爸我跟你分享！」小兒子大仁才滿一歲，不知道紅包是什麼，當場把紅包袋拿起來吃。

小兒子大仁年前剛滿一歲，趁著除夕夜時，親友一起陪大仁「抓周」。大仁先抓起了飯匙，接下來抓了麥克風和剪刀，讓竇智孔摸不著頭緒，笑說：「能吃就是福，當個吃貨或廚師也很好，拿麥克風或許是遺傳到我的好歌喉，剪刀則是盼能與幃幃一樣對於美學有天賦。」巧的是，大福在抓周也抓到麥克風，讓竇智孔笑說：「連抓到的東西都一樣，孩子真的不能亂生！」

聊到兩個兒子，竇智孔透露大仁的個性比較橫衝直撞，跟大福比較不一樣，但他發現哥哥做什麼弟弟就會跟著一起做，而大福也在這樣的過程中，越來越有哥哥的風範，甚至會主動餵弟弟吃飯，就連近期弟弟在學習大小便，大福還會主動地去拿幼兒馬桶，叮嚀弟弟，「要坐在這裡喔！不可以大在尿布喔！」讓竇智孔笑說：「你也太嚴格了吧！」

竇智孔（左中）與老婆幃幃一家四口幸福常到野外露營。（圖／故事工廠）

竇智孔主演的故事工廠舞台劇《莊子兵法》叫好叫座，4月10日起一連三天於城市舞台加演。該劇描述一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲，以高額的獎金吸引了六個各懷鬼胎的參賽者，竇智孔飾演懸疑小說家「星期五」，在密室遊戲中真實上演人生難題。售票請洽兩廳院。

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(中時電子報)